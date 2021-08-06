Стас Пьеха продал дом в Подмосковье, купленный для сына

Несколько лет назад певец Стас Пьеха рассказывал, что купил для жены и ребенка дом в Подмосковье, чтобы они перебрались туда из города Пушкина. Артист уже давно не живет со своей семьей, но регулярно присылает матери своего ребенка деньги, чтобы юный Петя ни в чем не нуждался, и вот еще хотел решить жилищный вопрос.

Однако в новом интервью Пьеха заявил, что купленный ранее дом был продан, а его семья так и не перебралась из Петербурга в столицу.

«Я покупал ей (Наталии Горчаковой, жене артиста. — Прим. авт.) дом в свое время. Ну, мы думали, что вместе там будем… Потом в какой-то момент они в этот дом так и не заехали, прошло уже пять с лишним лет, и соседи этого дома сказали: «Мы хотим его купить, потому что он пустует, неизвестно, кто туда заедет. Мы хотим его купить, чтобы у нас был большой дом». Они обратились, мы с бывшей женой переговорили и решили, что мы его продадим, а деньги, которые получим, я отдам ей, и она купит себе жилье в Пушкине», — рассказал Стас в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сам артист оказался не против такого варианта. Он считает Пушкин хорошим городом, с большим количеством садов, фонтанов и исторических локаций.

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