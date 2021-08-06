«Три года назад была похожая ситуация»: в «Вечернем Урганте» подшутили над Андреем Малаховым

На страничке в Instagram программы «Вечерний Ургант» подшутили над уходом телеведущего Андрея Малахова с Первого канала.

«Барселона» объявила, что не будет продлевать контракт с Месси. Все сейчас гадают, куда же в итоге перейдет аргентинский форвард. У нас на Первом канале три года назад была похожая ситуация, когда ушел ведущий и все гадали, куда же он перейдет. Ходят слухи, что скоро на канале «Россия» появится передача «Привет, Лионель!» Вечерний Ургант

«А может, Лионеля Россия купит. Вот все удивятся, когда он станет плохо играть», «Лионель Малахов», «А может, на Первом канале появится шоу «Вечерний Месси», — стали подшучивать в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Малахов ушел с Первого канала не три, а четыре года назад. Это случилось летом 2017 года. Он перестал вести популярную программу «Пусть говорят». Сегодня Андрей Малахов ведет такие шоу на канале «Россия 1», как «Привет, Андрей!» и «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

Смотрите также: