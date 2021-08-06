С внучкой Пугачевой, но без самой Аллы: Орбакайте в кипенно-белом тренче и брюках-дудочках прогулялась с Клавой

Летние каникулы дочка певицы проводит в подмосковной деревне Грязь. Клавуся гостит у своей бабушки и двойняшек Гарри и Лизы.

На одной из фанатских страничек Кристины Орбакайте появилось фото, которое ранее сама певица публиковала в личном профиле. В кадре певица позировала на прогулке с девятилетней дочкой Клавой.

Многие поклонники артистки удивились тому, что на семейный променад поп-дива не пригласила свою звездную маму Аллу Пугачеву. Другие предположили, что эти кадры могли быть сделаны еще за границей. Ведь большую часть времени певица с семьей проводит в Штатах. В Майами у Кристины Орбакайте есть своя недвижимость.

Для прогулки по саду дочка Примадонны выбрала кипенно-белый тренч и брюки дудочки. Не забыла певица и про имиджевые солнцезащитные очки. Клава Земцова примерила серебристый бомбер и розовые спортивные брюки с лампасами.

«Клавуся так похожа на свою бабушку Аллу», «Копия бабушки! Просто одно лицо», «Ну не зря Аллуся называет свою внучку — моя капелька», «Классные — мама и дочка», «Самые приятные прогулки с близкими», «Клава такая улыбчивая!», «Отлично погуляли», — написали фолловеры.

Напомним, что летние каникулы девятилетняя Клава Земцова проводит в гостях у своей именитой бабушки в подмосковной деревне Грязь. Здесь у внучки Примадонны есть своя дружная компания. Она играет и веселится с двойняшками Гарри и Лизой.

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