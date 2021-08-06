«Всем нужны только деньги»: Даная Пригожина высказалась о судьбе квартиры своих родственников

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная, в сторис Instagram высказалась о судьбе квартиры своих родных, которая досталась кредитной организации после серии необдуманных поступков ее близких.

«Что у вас с квартирами? Решили вопрос?» » спросил один из подписчиков.

«Нет! Мы живем в таком мире, где всем наплевать на простых граждан. И мало кто готов просто шевелиться и наказывать реальных бандитов. Всем нужны только деньги. А у данной конторы, которая отобрала более десяти тысяч квартир, их много. Я думаю, что ответила на ваш вопрос. Я не знаю, что и как». Даная Пригожина

Напомним, что семья Иосифа Пригожина воюет уже не один месяц за свою квартиру с кредитной организацией. Как отмечал сам продюсер, его родные откровенно профукали жилье, допустив ряд грубых ошибок. К примеру, бывшая жена Пригожина не глядя подписала кипу бумаг, среди которых был договор купли-продажи. Семья в итоге по документам, как позже выяснилось, продала квартиру за копейки.

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