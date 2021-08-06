Точка невозврата: Елизавета II лишила принца Гарри последней роли

Недавно стало известно, что Кейт Миддлтон станет главой регбийного союза Англии и футбольной лиги регби. Ранее эти должности занимал принц Гарри. Но так как в прошлом году он отказался исполнять королевские обязанности и уехал жить в США, то и сопутствующие больше исполнять не будет. Королевский эксперт Фил Дампер считает, что это точка невозврата.

«Передача патронажа по регби показывает, что Кейт значительно усиливает свои королевские обязанности, принимает все больше и больше покровительства от королевы и получает высокий статус. Это также подчеркивает реальность того, что принца Гарри заменяют в тех вещах, которые ему нравились. Это точка невозврата», — цитирует эксперта Express.

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Добавим, что Гарри сохранил за собой только титул. Он по-прежнему является принцем и герцогом Сассекским. Хотя периодически в британском обществе поднимают вопрос о том, чтобы лишить его этих титулов.

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