«Грош ей цена»: Бородина высказалась в адрес бывшей жены Омарова, с которой он воссоединился

Второй супруг Ксении Бородиной показал первую возлюбленную, от которой у него растет 13-летний сын Омар. И именно наследник стал поводом для эмоций телеведущей.

Накануне в микроблоге Курбан Омаров, пока еще официальный муж Ксении Бородиной, показал свою первую супругу. Как оказалось, Алла — так зовут мать его сына — имеет один типаж внешности, что и Ксения. Более того, мужчина воссоединился с экс-пассией и поехал с ней в Коломну.

Бывшая подарила отцу своего ребенка прыжок с парашютом. Курбан Омаров много шутил, смеялся, обнимал экс-возлюбленную. Да и сама она, судя по кадрам, была вполне довольна воссоединением.

Наблюдательные поклонники поспешили доложить Ксении Бородиной о произошедшем. В комментариях у телеведущей «Дома-2» разгорелся пожар:

«Не принимай больше чужих детей, не относись к ним как к своим, они все равно не будут к тебе искренне относиться, живи только для своих детей! Уже первая жена над тобой смеется, и это видно в его сторис, и нет у нее благодарности за сына в твою сторону, только злорадствие», — озаботился кто-то семейными делами Бородиной, написав ей.

Ксения Бородина отреагировала на совет. «Ну грош ей цена, моя-то совесть чиста! Это не уровень интеллекта и жизненных потребностей», — написала телеведущая.

Напомним, что старший сын Курбана, 13-летний Омар, практически жил в новой семье отца. Ксения хорошо относилась к пасынку, делала ему дорогие подарки, брала на отдых.

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