На вечеринке молодого отчима: 50-летняя Орбакайте в пышном бальном платье изящно сняла туфельки

На импровизированной сцене поп-дива предстала босиком. Судя по всему, в компании гостей жена Михаила Земцова чувствовала себя максимально свободно и раскрепощенно.

На одной из фанатских страничек Кристины Орбакайте появилось ее памятное летнее фото, которое ранее в личном профиле публиковала сама певица. Приятный вечер поп-дива провела на вечеринке шоумена Максима Галкина. Не так давно ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале отметил день рождения, собрав вместе не только близких, но и звездных гостей. Примечательно, что мужу Аллы Пугачевой едва исполнилось 45 лет. Он младше примадонны отечественной эстрады на двадцать семь лет, а свою падчерицу Кристина — на пять лет.

Старшая дочка певицы не смогла пропустить вечеринку молодого отчима и, судя по фото, даже исполнила на танцполе один из своих хитов. На празднике Кристина Орбакайте появилась в пышном белом платье с аккуратным воротничком, и если юбка наряда была сшита из полупрозрачной кипенно-белой органзы, то вверх с имитацией блузы украшал прозрачный темный шифон. Получился такой «черно-белый лебедь».

На танцпол певица вышла босиком, изящно сняв босоножки. Видимо, среди звездных гостей Кристина Орбакайте чувствовала себя комфортно и расслаблено, поэтому позволила своим ногам почувствовать легкость без шпилек.

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