Ни капли стеснения: Рудова едва прикрыла грудь лифчиком цвета бабл-гам

Наталья Рудова появилась на экранах телевизоров в начале 2000-х. эффектная блондинка сыграла одну из главных ролей в сериале «Татьянин день» и смогла завоевать любовь тысяч телезрителей. В наши дни за ее Instagram следят более четырех миллионов пользователей Сети, а Наталья периодически радует их откровенными кадрами.

На этот раз блондинка позировала в бикини цвета бабл-гам, который едва прикрывал ее грудь. Блондинка активно следит за своей физической формой и не стесняется хвастать роскошными формами.

Напомним, недавно Рудова отметила свое 38-летие. Сразу после этого она улетела в Сен-Тропе, где проводи отпуск в компании Анастасии Решетовой. Девушки познакомились несколько лет назад на съемках клипа Тимати и с тех пор дружат.

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