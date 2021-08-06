«Ей Господь много дал»: как сейчас выглядит одна из самых красивых советских актрис — Ирина Алферова

Еще несколько недель назад в прессе появилась информация о том, что бывшая жена ныне покойного Александра Абдулова попала в больницу с диагнозом CoViD-19. Поговаривали, что из-за сильного кашля актриса едва могла говорить. Сначала Ирина Алферова лечилась дома. Но ее состояние потребовало госпитализации. В клинике для звезды советского кино сделали все необходимое: обеспечили отдельную палату со всеми удобствами, нужные медикаменты, уход и лечение. Позже единственная дочка актрисы вышла на связь с поклонниками, чтобы прокомментировать тревожные сообщения. Она уточнила, что с ее именитой мамой все хорошо и нет повода для переживаний.

Ранее, еще до всех госпитализаций, Ксения делилась с подписчиками в Instagram свежим летним фото с мамой на даче, показав, как моложаво и свежо выглядит в свои 70 лет Ирина Алферова. На лице у звезды советского кино, считающейся одной из самых красивых актрис того времени, нет ни морщинки. Глаза по прежнему сияют теплом и любовью, а пышные белокурые локоны не потеряли свой объем.

Ирина Алферова кокетливо подкрасила глазки стрелками, а ресницы — тушью, сделав взгляд еще более озорным и молодым. На скулы актриса нанесла персиковые румяна, а на губы — нюдовую помаду оттенка «чайная роза».

«Мама готова светом, живущим внутри, делиться щедро с каждым, ей не жалко, ей Господь много дал и она ежедневно получает еще больше, отдавая любимым, родным, близком, друзьям, зрителям, прохожим, вам! На экранах у вас возможность ее видеть не часто выпадает, а вот в театре, пожалуйста! Премьера за премьерой, поездка за поездкой. Всегда полный аншлаг. Для актрисы это счастье», — отметила Ксения.

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