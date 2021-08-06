«Ха! Бедра задрала и пирожком к народу»: Волочкова блеснула шпагатом, украсив зону бикини стразами

Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников новыми талантами. Так, на отдыхе бывшая прима-балерина Большого театра примерила бежевый купальник со стразами в самых нежданных мечтах. Уже по сложившейся традиции звездная блондинка исполнила свой любимый вертикальный шпагат, при этом немного прогнувшись в пояснице и откинувшись назад. Да так, что на виду у проходящих мимо людей оказались прелести балерины. В шпагате экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова «случайно» засветила блестки в зоне бикини, чем лишила поклонников дара речи.

«Ну как так можно? Все понятно, дочка живет у папы, удобно к месту учебы. Но летом! Как можно отдыхать в компании шпагатов, но без дочки?», «Опять культю задрала», «Неугомонная какая!», «Стразы прямо в пирожок впиваются», «Омг! Блестки в самых необычных местах», «С таким размахом ног и свою ракушку можно засветить», «Ой! Люди ходят мимо, а тут зона бикини», «Разврат сплошной», «Ха! Бедра задрала и пирожком к народу», «Куда так выгибаться в шпагате, трусики уже прилипли», — написали фолловеры.

Поклонники бывшей примы-балерины Большого театра считают, что артистке стоит проводить летние каникулы не в компании своих «шпагатов», а рядом с красавицей-дочкой Ариадной, которая так нуждается в заботе и внимании любящей мамы.

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