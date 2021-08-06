«По эскизу Примадонны!»: стилист Пугачевой показал рисунок звезды, по которому создал ей новый образ

На днях эстрадная дива сразила фанатов своим новым обликом. Воздушные и белые одежды певицы буквально сияли на ней.

Алла Пугачева привыкла удивлять. И семейный праздничный вечер, прошедший на днях в замке, не стал исключением. Перед родными и друзьями легендарная артистка предстала в белой блузке и брюках, поверх которых струилась воздушная ткань, а сама звезда буквально светилась изнутри. Лучистый облик Примадонны заметили многие подписчики в Сети.

Оказалось, что новый образ, который выгуляла Примадонна, создал стилист Игорь Гуляев. Он много лет сотрудничает с Пугачевой и воплощает ее самые экстравагантные модные фантазии. И в этот раз автором наряда выступила сама звезда. Эскиз Гуляев явил миру в своем микроблоге.

«Я просто оставлю это здесь! Создавать красоту для великой и непревзойденной Аллы Пугачевой — огромное счастье! Образ создан по эскизу Примадонны!» — объявил мастер.

По эскизу Примадонны уже полностью отшит комплект в фиолетовых тонах. Многие подписчики отметили невероятную оригинальность и красоту одеяния, а также торжество молодости и вечной весны, которыми веет от образа.

Смотрите также