«Он зависит от своей мамы»: Борисова объяснила, почему не может наладить общение с Аксеновым

Как отметила телеведущая, она готова простить весь негатив в свой адрес, если будет нормальный диалог.

Телеведущая Дана Борисова заявила, что готова к общению с отцом своей дочери Полины бизнесменом Максимом Аксеновым. Однако пока у них не получается наладить нормальный диалог.

«Я открыта к общению с Максимом, но он не хочет этого. Налаживать с ним контакт бесполезно. Он зависит от своей мамы. Даже готова простить им негатив, если будет нормальный диалог. Хотелось бы поговорить по душам ради ребенка».

Дана Борисова

Как отметила Дана Борисова, отец ее наследницы ходит в полицию как на работу. Он по-прежнему считает, что телеведущая плохо заботится об их общей дочери, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Дана Борисова несколько недель назад улетела во Францию на съемки программы «Форт Боярд». В это время Максим Аксенов забил тревогу и пожаловался на звезду в правоохранительные органы. Он посчитал, что его наследница находится в опасности одна в квартире.

В итоге следователь стал звонить Борисовой во Францию. Телеведущая была вынуждена вызывать в Москву из Крыма свою мать, чтобы та присмотрела за наследницей.

Смотрите также: