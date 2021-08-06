«Он борется с этим»: солист «Иванушек» Туриченко – о проблемах с алкоголем у Григорьева-Апполонова

О вредной зависимости «Рыжего» из «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова заговорили еще в 2017 году. Тогда у артиста случилась череда невосполнимых потерь – ушел из жизни солист группы Олег Яковлев, а затем родная сестра Андрея Юлия. Это подкосило певца, он сам тогда признавался, что искал утешения на дне бокала или в работе.

Коллеги забили тревогу после того, как Григорьев-Апполонов осенью 2019 года развелся с женой Мариной Банковой (ныне Зубковой), с которой состоял в отношениях более 15 лет. Одутловатое лицо, тусовки круглыми сутками, отсутствие ухода за собой – щетина не сходила с помятого лица музыканта неделями.

Но сам артист не видит в этом проблему. А вот вокалист «Иванушек» Кирилл Туриченко оправдал коллегу, подтвердив его алкогольную зависимость.

«Есть такая проблема. Этот человек за короткий период пережил большие психологические потрясения: уход сестры, мамы, коллеги по группе, развод», — назвал подкосившие артиста причины певец в проекте «Загугли звезду».

Туриченко рассказал, что несмотря на зависимость, Григорьев-Аполлонов в свои 51 год выглядит бодрячком, а еще и скачет по-молодецки на сцене. «Не каждый может», — подметил артист. И добавил: «Но он борется с этим. И думаю, что все будет хорошо, все наладится. В любом случае Андрей — очень умный и адекватный человек и четко понимает, что происходит».

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