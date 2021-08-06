«Я всех переживу!»: Богославский рассказал об откровениях Пугачевой

Антон Богославский работает с Ольгой Бузовой. На днях пиар-менеджер выпустил книгу «БОльше, чем пиар. Как создать звезду», где рассказал о своей жизни. Строить карьеру Антон начинал в Новосибирске, работая журналистом. Тогда ему удалось поговорить с Аллой Пугачевой, которая приехала на гастроли. В то время ходили слухи, что Примадонна собирается попрощаться со сценой.

«Я вас всех еще переживу!», — сказала Алла Борисовна Богославскому.

Ее речь Антон приводит в своей книге. Кроме того, на страницах издания пиар-менеджер откровенничает о жизни Ольги Бузовой. По его словам, поющая ведущая пережила нелегкий этап во время развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

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«Ее главным качеством является то, что она настоящая. Если Оле плохо, значит ей реально плохо, и она может показать это своим подписчикам. Когда ей хорошо, она от души демонстрирует эту радость. Когда она просит поддержки у своей аудитории, та всегда ее поддерживает, потому что люди знают, что и она умеет поддержать», — цитирует Богославского «Комсомольская правда».

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