«Чтобы не боялся сильной женщины»: расставшаяся со вторым мужем Бородина перечислила требования к новому бойфренду

Телеведущая реалити-шоу о любви «Дом-2» давно объявила свое сердце вакантным, хотя брак с Омаром Курбановым официально еще не расторгнут.

Ксения Бородина в настоящее время ждет заседания суда по делу о разводе. Девушка поставила точку в отношениях со вторым мужем, бизнесменом и блогером Курбаном Омаровым, еще в начале лета, и теперь не допускает ни доли вероятности, что снова вернется к нему – так было пять лет назад, когда Ксения уже подавала на развод с Курбаном, но потом забрала заявление.

В своем микроблоге девушка часто отвечает на вопросы поклонников о самых разных сторонах своей жизни. На этот раз красотка разоткровенничалась о личном. Кто-то из фолловеров предложил ей после дагестанца Омарова обратить внимание на русских женихов.

Но Бородина не видит проблемы в национальности. Для нее важнее, чтобы потенциальный бойфренд соответствовал немного другим требованиям.

«Как влюблюсь, будь он то русский или грузин – это совсем неважно… Главное, чтобы человек был хороший, с правильными понятиями и не боялся сильной женщины, чтобы она с ним была счастлива, а он с ней!», — подчеркнула телеведущая. И добавила: «Сейчас я хочу жить в свое удовольствие и пока ни о чем не думаю. А судьба она все равно приведет на тот путь, по которому нужно будет идти и радоваться».

Напомним, Бородина и Омаров поженились в июле 2015 года, а уже зимой она стала мамой во второй раз, подарив Курбану дочку Теону. От первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым у нее есть 12-летняя дочь Маруся. Для Омарова это тоже второй брак и второй ребенок. Он воспитывает первенца Омара, которому исполнилось 13.

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