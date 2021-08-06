Для массивных бедер: невестка Орбакайте вслед за Каменских выбрала бикини со стрингами-треугольничком

Многие знаменитости спешат сполна насладится летним отпуском, вот и Никита Пресняков с женой Аленой Красновой улетели на Кипр. В первый же день по прилете на остров супруги отправились на пляж – навстречу морю, солнцу, релаксу.

Для солнечно-морских ванн красотка-модель Алена Краснова выбрала бикини с модными стрингами-треугольничком. Точно такие же недавно «выгуливала» другая знаменитость – певица Настя Каменских. Такая модель, к слову, заметно увеличивает ягодицы, и сами бедра выглядят массивнее.

Алена Краснова уже четыре года счастлива в браке со старшим внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым. Они были соседями по даче на Истре, сейчас там же, в бывшем загородном особняке Примадонны они свили свое семейное гнездышко. Но с пополнением пока не спешат.

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