«Дождался тех отношений, о которых мечтал»: Курбан Омаров показал, как проводит время

Ксения Бородина и Курбан Омаров разводятся. Судебное заседание намечено на 6 августа. Причину расставания супруги не озвучили, но накануне телеведущая отметила, что «такое не прощают нормальные женщины». Омаров тем временем проводит время с их общей дочкой Теоной. Кадрами он поделился в своем Instagram.

«Нет слов. Одни эмоции. Наконец-то, я дождался тех отношений, о которых мечтал», — написал Омаров.

Напомним, Ксения и Курбан стали супругами в 2015 году. Тогда же у них родилась дочь Теона. К тому моменту оба уже были родителями. Бородина воспитывала дочь Машу, а Омаров – сына Омара. Кстати, оба увлекаются спортом. Омар – боксом, а Маша – художественной гимнастикой.

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