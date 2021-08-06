«Юбки стали короче, каблуки – выше»: помолодевшая Лариса Долина в мини-платье подчеркнула стройные ноги

65-летняя эстрадная дива Лариса Долина продолжает сражать своим цветущим видом всех вокруг. На этот раз звезда подчеркнула постройневшую фигуру укороченным спереди платьем с длинным подолом-шлейфом сзади. Это позволило ей явить миру свои красивые ноги.

Стилист Анастасия Стар заметила – асимметричный крой платья визуально добавил роста звезде, а ее ногам – длины. Кроме того, знаменитость дополнила образ розовыми лодочками, что тоже вызвало похвалу фэшн-эксперта в адрес Ларисы Долиной.

«А тем временем Лариса Долина все молодеет и молодеет! Вот и юбки стали короче и каблуки выше. Женщины в таком возрасте не должны стесняться носить мини, но оптимальная длина — ладонь выше колена. Тогда и правила приличия соблюдены и шикарные ноги будут на виду у публики. Само по себе платье интересно скроено, будто состоит из нательного нижнего платья и верхней накидки с поясом. Такое стилистическое решение отлично добавляет рост и вытягивает силуэт. Более того, многослойность актуальна как никогда. Туфли-лодочки — беспроигрышный вариант на любой случай жизни. И в мир, и в пир. Стилист Ларисы Долиной подобрал ей туфли в цвет одного из элементов принта. Я рекомендую всем модницам запомнить эту небольшую хитрость, чтобы беспроигрышно подбирать аксессуары, обувь и сумки к принтованым комплектам», — заметила стилист.

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