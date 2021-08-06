«До мурашек»: Седокова, позируя в «лимонном» платье, засветила наливную грудь

Анна Седокова активно занимается своей сольной карьерой. Экс-солистка «ВИА Гры» выпустила новый альбом — My Secret soul. По признанию артистки, в нем много музыки, благодаря которой она смога полюбить себя.

«В нем будет много другой музыки, не мэйнстрим, не хайповой. Но той музыки, благодаря которой вы меня полюбили. Благодаря которой я полюбила себя», — написала Седокова в своем Instagram.

На кадрах она позировала в «лимонном» платье бандо, сверкнув пышной грудью.

«До мурашек просто! Огонь! Красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма.

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