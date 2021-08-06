«Появились лишние объемы»: Альбина Джанабаева вышла в люди в укороченном жакете и джинсах mom

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева этой весной стала мамой, подарив мужу Валерию Меладзе третьего общего ребенка. Малышке Агате всего три месяца, поэтому каждая отлучка певицы из дома четко взвешивается и обдумывается.

Видимо, из-за нехватки времени на себя звездная мамочка не стремится доводить до идеала каждый свой образ на выход в люди. Укороченный жакет и джинсы, в которых красотка появилась на радио, вызвали немало вопросов у стилиста Никиты Карстена.

«Мне очень импонирует вкус Альбины Джанабаевой, но этот образ вызывает диссонанс в пропорции. Что именно: мы видим пиджак немного оверсайз-формата, плюс он укороченный – это видно невооруженным взглядом. Получается, что мы при его покупке заранее знаем, что он укоротит и, скорее всего, не сделает стройной. Что я советую в таких случаях: максимально вытягиваем силуэт с помощью однотонного верха и низа. Если вы хотите использовать футболку а ля «деним стайл», то я бы посоветовал очень трендовые джинсы на высокой посадке, оверсайз или клеш. Линия талии у Альбины тогда бы приподнялась, и певица выглядела бы гораздо стройнее. Сейчас из-за того, что выбор пал на джинсы mom, появились лишние объемы в бедрах», — признал стилист.

Помимо бедер, такие джинсы добавили объема и на голени. Виноват подворот на брючинах. Никита Карстен советует закатать их еще на один раз, чтобы открыть самую узкую часть ноги.

«Из плюсов хочется отметить, как прекрасно сочетаются лодочки с пиджаком. Это не та история, когда у вас красная сумка и красные туфли, это когда одна вещь дополняет другую и не затмевает ее. Посмотрите, как классно это работает именно в этом случае! Ну и опять ложка дегтя: вызывает вопрос растрепанный вид певицы. Я бы как всегда рекомендовал собрать высокий пучок или дулю, так как сейчас образ выглядит потерянным», — вынес вердикт Никита Карстен.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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