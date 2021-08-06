«Прилегла»: Анастасия Волочкова в лиловом бикини красиво возлежала на бортике бассейна

Балерина отдыхает в Греции и не торопится завершать отпуск, продлевая его.

Звезда сцены, 45-летняя балерина Анастасия Волочкова, как и многие другие знаменитости, сейчас в отпуске. Артистка предпочла любимым Мальдивам Грецию, и она ее не разочаровала. Ежедневно в своем микроблоге Волочкова поет оды курорту, сервису и отелю, где проводит отпуск.

Шпагаты, фото в бикини и на пляже – это уже классика отпускного контента Волочковой. На этот раз Анастасия предложила фанатам кое-что новое. Она красиво прилегла в лиловом бикини на бортик бассейна, будто возлежав на самой поверхности воды. И ее стройный силуэт на фоне зелени и морского пейзажа вдали получился эффектным.

«Прилегла», — подписала снимок красотка.

Волочковой все настолько понравилось, что Волочкова приняла решение продлить свое пребывание на греческом курорте еще на неделю. Более того, знаменитость намерена приобрести недвижимость здесь, на побережье Эгейского моря. По край ней мере, она рассказывала подписчикам о планах обменять свои астраханские квартиры на виллу в Греции.

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