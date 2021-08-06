В родной стихии: Ирина Пегова в бикини порезвилась на берегу Оки

Актриса театра и кино вернулась из Турции, соскучившись по дорогим сердцу местам, и продолжила отдыхать на малой родине.

Стремительно приближающееся к завершению лето-2021 знаменитости стараются наполнить впечатлениями до самых краев. Кто-то снова улетел в отпуск, а кто-то его решил и не завершать. Звезда экрана и сцены Ирина Пегова сначала побывала в Сочи, затем на недельку улетела в Бодрум, а сейчас, по возвращении домой, поспешила на малую родину в Выксу, чтобы продолжить отдыхать.

Пегова обожает родные места. Она несколько раз в сезон навещает Нижегородскую область, и сейчас снова окунулась в воды Оки, а затем поделилась позитивными кадрами с поклонниками в микроблоге.

На видео, которое записала Ирина Пегова, она позирует в бикини на берегу Оки. Под песню Аллы Пугачевой звезда закружилась, смеясь и показывая не только окружающую природу, но и красивую себя в бикини.

«Ваа, счастливая красотка!», «Живые эмоции!», «Вы прекрасны!», «Такая счастливая!» «Самая позитивная актриса!»», «Вы как юная девчонка! Супер!» «Радость, эмоции, как в детстве!», «Вы солнце! Пусть в сердце всегда будет легко!», — пишут в комментариях преданные поклонники.

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