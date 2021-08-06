Сам не свой: похудевший Гарик Харламов продолжает таять на глазах

Резидент Comedy Club уже потерял в весе 15 килограммов, но, похоже, эта цифра продолжает расти.

О том, что резидент Comedy Club, звезда юмора Гарик Харламов сильно похудел, заговорили не так давно. Подтянутый шоумен появился в видео у Ильи Прусикина, музыканта группы Little Big, и подписчики воочию убедились в преображении артиста. Но на этот раз комик записал ролик для своих фолловеров, и его исхудавший вид поразил даже друзей.

«Худющий!», — поразилась коллега звезды юмора Марина Кравец. «Ого, ты скинул», — заметил стилист Примадонны Игорь Гуляев.

Поклонники в комментариях принялись искать причины столь резкой потери веса своего любимчика. По всей видимости, потерей пятнадцати килограммов, про которые говорил Харламов, дело не ограничилось. Он продолжает терять вес и таять на глазах.

«Харизму потерял», «А что глаза такие грустные?», «Вы там завязывайте в своем Камеди,последнего холеного мужика худеть заставляете», «Я бы даже сказал, сам не свой», «Переживает», «А с Гариком все в порядке!?», «Он же развелся», — пишут в треде под постом люди.

Известно, что после развода с актрисой Кристиной Асмус, в браке с которой Гарик Харламов прожил почти 8 лет, шоумен некоторое время был одинок. Но с недавних пор его сзязывают отношения с актрисой Екатериной Ковальчук. Наблюдательные фанаты заметили, как девушка похожа на бывшую жену юмориста.

Смотрите также