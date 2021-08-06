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Не спрятать, не скрыть: Каменских в бикини засветила под парео свою внушительную «как у Ким»

Упругими прелестями певица Настя Каменских поманила на яхте в Адриатическом море.

Не спрятать, не скрыть: Каменских в бикини засветила под парео свою внушительную «как у Ким»
Анастасия Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Экс-солистка группы «Потап и Настя» Анастасия Каменских продолжает свой отпуск на Адриатическом море в Хорватии. Компанию ей составили мама, муж Алексей Потапенко и подруга. Девушка набирается сил, ярких впечатлений и новых открытий, а подписчикам многомиллионного микроблога в Instagram старается показать максимум из своего путешествия, даже самое сокровенное.

Много артистка путешествует на яхте. И как же без солнечных и морских ванн? В бикини, разумеется, на радость подписчикам. Накануне звезда сцены снова покрасовалась перед камерой в купальнике, попытавшись скрыть под парео свои гром-бедра, только ничего у нее не вышло.

Хотя, так наверняка было задумано: оголить часть своей «как у Ким» и вильнуть ею перед объективом. Озорная Каменских всегда старается сверкнуть внушительными прелестями, потому что обожает свою фигуру.

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