«Вода от 4 до 12 градусов»: Анастасия Макеева искупалась с новым мужем в Байкале

Актриса театра и кино показала, как это было, и призналась, что невероятно замерзла.

39-летняя актриса, певица и телеведущая Анастасия Макеева недавно вернулась в Москву из Иркутской области. Там вместе с новым мужем Романом Мальковым красотка побывала на острове Ольхон и воссоединилась с природой Байкала и его водами. То есть она не только устроила стирку в озере, но и искупалась в нем.

Об этом актриса рассказала своим подписчикам, преподнеся как сюрприз – ведь отпуск закончился, но воспоминания о нем еще свежи. К тому же, подоспели профессиональным снимки, которые красотка разместила в своем микроблоге в Instagram. И написала:

«Да, я сделала это! Я купалась в Байкале и да, вода от 4 до 12 градусов в зависимости от места. Холодно? О да! Очень, но кайф, ведь вода в нем нереальная и волшебная. Я загадала желание и верю в его реализацию», — сообщила актриса.

Наслышанные о Байкале и его ледяных водах подписчики сразу же поинтересовались, не замерзли актриса с мужем во время купаний. «Замерзли», — призналась звезда. Но их быстро согрело взаимное чувство и одно большое желание на двоих, которое они загадали в великом озере.

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