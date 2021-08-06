Перекрасила волосы: беременная Алена Рапунцель решилась на бьюти-преображение

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» ждет второго ребенка, но это не мешает ей экспериментировать с внешностью и стилем.

Одна из ярких звезд реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель, покинув в начале лета телестройку, обрела свободу, как призналась она своим подписчикам. Благодарность проекту она испытывает только за то, что стала мамой. Но сейчас хочет жить своей жизнью и быть счастливой за периметром.

Тем более что все для этого у красотки есть – любящий и любимый бойфренд Илья Семин, маленький сынок Богдан от отношений с экс-участником «Дома-2» Ильей Яббаровым, и – беременность. Под сердцем Рапунцель-младшая носит второго ребенка и вскоре выходит замуж за возлюбленного. Такие перемены в жизни потребовали от девушки перемен во внешности – девушка решилась на бьюти-преображение.

У себя в микроблоге Алена Рапунцель рассказывает миллионной аудитории едва ли не о каждом своем шаге. И скрыть поход к стилисту тоже не смогла. С результатом преображения экс-звезда «Дома-2» тянула как могла, но ее парикмахер показал, что получилось.

«Вернули блонд», — сообщила мастер Алены у себя в аккаунте. На снимке позирует довольная собой обновленная Рапунцель с белокурыми длинными локонами.

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