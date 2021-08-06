«Решила выглядеть скромнее»: Яна Кошкина отказалась от шампанского между ног и вернулась к секси-декольте

Девушка снова полетала на вертолете, но на этот раз на снимках захотела исправить ситуацию.

Актриса шоу «Однажды в России» и звезда сериалов, 31-летняя модель Яна Кошкина продолжает наращивать популярность не только на сцене и экране, но и в Сети. Красотка давно ведет микроблог, где рассказывает о своей жизни, работе, путешествиях, делится впечатлениями, мыслями, планами. При этом большое внимание знаменитость уделяет внешности – макияж, прическа, одежда у Кошкиной всегда безупречны, при любой ситуации.

На этот раз красотка снова полетала на вертолете. Ей это так понравилось, что они с подругой решили опять подняться в небо, причем, без какого-либо страха и экипировки.

«Так понравилось летать на вертолете! Сегодня решили еще один раз», — призналась красотка.

В предыдущий полет Кошкина была наряжена в шорты и футболку, а на снимке позировала с бутылкой шампанского между ног. То фото вызвало настоящий шквал эмоций в аккаунте звезды, причем самых разных — от восторгов до ненависти.

Такая обратная связь заставила красотку задуматься. И на этот раз Яна объяснила: «Решила исправить ситуацию, выглядеть поскромнее».

Она надела привычное – свое платье с откровенным декольте. Подписчики оценили:

«Прекрасная», «Огонь!», «Все ваши фото прекрасны», «Классная фотка, а на ней красотка», «… колесом всегда приветствуются», «Теперь шампанское должно быть между …»», «Какая же ты классная!», «Зачетная грудь!», — пишут фолловеры.

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