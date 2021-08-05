Такая большая: Альбина Джанабаева скрыла изъяны фигуры в объемной белой рубашке

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в последнее время старается не подчеркивать свои формы.

Известная вокалистка и актриса Альбина Джанабаева весной этого года в третий раз стала мамой. Певица подарила своему мужу, именитому музыканту Валерию Меладзе дочку Агату.

Судя по всему, третьи роды и необходимость быть постоянно вовлеченной в уход за младенцем не самым лучшим образом отразились на фигуре 42-летней Альбины Джанабаевой.

Вокалистка в последнее время старается выбирать наряды, которые не делают акцента на ее формах. На днях она предстала в платье, не сумевшим скрыть ее расплывшуюся фигуру.

больше по теме Струящаяся ткань: Джанабаева засветила расплывшуюся фигуру в переливающемся платье с пышным низом Молодая мама покрасовалась перед камерой с распущенными волосами.

А теперь поделилась в микроблоге видео, запечатлевшее ее в объемной белой рубашке. Альбина Джанабаева явно избегает облеганий, которые так любила раньше. В кадре вокалистка исполняет свою новую песню «Ты мне пообещай».

Стоит отметить, что в последнее время сильно трансформировался и контент в микроблоге Альбины Джанабавой. В нем стало больше фото и видео, которые вокалистка делает дома.

Смотрите также