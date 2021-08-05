«Виды красивые!»: Татьяна Навка запечатлелась в намокших шортах и кроп-топе на отдыхе

Татьяна Навка привыкла много работать. Она уже несколько лет создает красочные ледовые представления. Порой в них участвует ее младшая дочка Надежда. Однако фигуристка успевает и путешествовать. Она ездила в разные уголки России, а этим летом снова посетила Сочи. Спортсменка привезла туда свое шоу. При этом иногда она позволяла себе отдохнуть. А на днях звезда отправилась в отпуск с семьей.

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На этот раз Навка изучает Грецию. Она уже увидела несколько островов. Компанию ей составила не только младшая дочка, но и старшая Саша Жулина. Накануне фигуристка устроила танцы. Она покрасовалась в льняном платье. А вот 5 августа Татьяна посвятила пешим прогулкам по горам. Она так утомилась, что потом прямо в шортах и кроп-топе залезла в море. Снимками с отдыха спортсменка поделилась в соцсети.

«Пульс 197! Хайкинг по горам удался! Ни на одной тренировке, даже самой напряженной, у меня не было такого пульса! Вот это кросс-тренинг у меня сегодня получился, правда и виды красивые! Так что совместила три в одном: и спорт, и туризм, и удовольствие!» — поделилась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 46-летняя Навка. Многие одарили ее комплиментами. «Ох, вы огонь», «Только вы так можете, восхищаете», «Какая фигура и ровный загар», «Как вам хорошо, море красивое, освежающее», «Выглядите суперски», «Классно, и наряд у вас подходящий», «Какие красочные снимки», «Вы украшение этого места», «Вот это фигурка», — прокомментировали пост подписчики.

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