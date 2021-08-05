«Зачем к лифчику низ пришили?»: Анастасия Волочкова в белом платье ввела в ступор поклонников

Балерина Анастасия Волочкова продолжает подкидывать темы для обсуждения своей персоны в Сети. Пользователей задевает за живое практически все, что бы ни сделала артистка. Их волнуют ее шпагаты, фигура в бикини, наряды.

Сейчас Анастасия Волочкова находится на отдыхе в Греции, где демонстрирует не только образы, но и свой странный, по мнению многих, вкус в одежде.

На этот раз звезда балета предстала в белом платье. Его верх состоит из лифа, к которому на прозрачной планке крепится низ в виде кружевных оборок.

«Я так люблю белый цвет во многом! И ведь он мне идет?» — поинтересовалась Анастасия Волочкова у своей аудитории.

Подписчики были с ней солидарны по части оттенка наряда, а вот его стиль и фасон у многих вызвал недоумение. Так что, вместе с комплиментами Анастасия Волочкова вновь получила в свой адрес порцию хейта.

«Белый цвет идет, а наряд — так себе. Уж если вы спросили!», «Наряд как из свадебного салона 10-летней давности, мне тоже не очень нравится», «Белый цвет хорошо смуглым людям или белым, но на загаре хорошо», «Форма лифа правильная, вам идет. Но это же лифчик. Зачем к нему низ пришили?» — высказываются в Сети.

Смотрите также