«Какие красивые девчонки»: Бородина нарядила дочерей в одинаковые футболки и юбочки из разбеленного денима

Наследницы Ксении Бородиной Маруся и Теона отправились вместе с мамой на съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2».

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина – известная модница. Она следит за трендами и всегда одевается в соответствии с последними требованиями моды.

Любовь к красивой и стильной одежде Ксения Бородина старается прививать своим дочерям Марусе и Теоне. Как и их звездная мама, девочки всегда выглядят очень красиво.

В этот четверг Ксения Бородина, недавно вернувшаяся с отдыха в Турции, впервые после отпуска отправилась на «Поляну» — съемочную площадку «Дома-2». Вместе с собой Ксения Бородина взяла дочерей.

Наследниц она нарядила в стиле «фэмили лук». Маруся и Теона предстали в одинаковых нарядах. Разными были только сумочки. У старшей дочери Бородиной – белая, у младшей – припылено-пудровая.

Наряжены же девочки были в пудровые футболки, юбки из разбеленного денима с необработанными краями и белые кроссовки. Выглядели крошки просто очаровательно. Видео с участием дочерей Ксения Бородина поделилась в сторис микроблога, а затем опубликовала и фото в ленте. Судя по всему, звезде и самой понравилось, как выглядят Маруся и Тея в одинаковых нарядах.

«Какие красивые девчонки. С мамой сегодня на работу, на тренировки. Да?» — говорит Ксения Бородина за кадром.

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