«Ночью переворачиваемся в прыжке»: Подольская и Пресняков живут в особом режиме после рождения сына Вани

Популярная вокалистка Наталья Подольская и известный музыкант Владимир Пресняков воспитывают двух сыновей. Причем, старший наследник пары, шестилетний Артемий больше тяготеет к общению с папой, а младший, девятимесячный Ванечка, пока не отлипает от мамы.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с рождением младшего сына перешли на особый режим жизни. Так, пара не позволяет себе передвигаться по собственной спальне, когда малыш уже заснул. На время под запретом и просмотр любимых сериалов.

«Пока Ваня спит с нами в комнате, ночью переворачиваемся в прыжке, чтобы его не разбудить! Обожаем нашу спальню, у нас там огромный телевизор, на котором смотрим фильмы, но до октября, пока Ивану не исполнился год, этот пункт пока закрыт», — поделилась Наталья Подольская.

Но счастливых родителей это, конечно же, не расстраивает. Подольская и Пресняков десять лет прожили в браке без детей, так что успели насладиться всеми прелестями этой жизни.

«Мы путешествовали, гастролировали, встречались с друзьями и чего только не делали. А когда появились дети, настал следующий этап, к которому мы оба были настолько готовы, что сейчас, наоборот, стремимся проводить больше времени с ними», — рассказала Наталья Подольская «Антенне-Телесемь».

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