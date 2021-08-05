Стас Пьеха назвал единственную претензию, которую имеет к Виктору Дробышу

Известного певца спросили, почему он при своей тяге к альтернативной музыке столько лет поет попсу.

В новом интервью Стас Пьеха признался, что он не хочет ехать на конкурс «Евровидение» в качестве участника. 40-летний певец подчеркнул, что это не его формат, — он все еще склоняется к альтернативной музыке и «попсовиком-эстрадником» себя не видит. Тогда артисту задали резонный вопрос: почему же все эти годы он поет попсовые песни?

Отвечая на это, Пьеха рассказал, что он очень благодарен продюсеру Виктору Дробышу, который запустил его сольную карьеру, но одну претензию к нему исполнитель все-таки имеет.

По словам Стаса, в юности он играл в рок-группе, потом пел в ансамбле Пелагеи, но ему нужны были деньги — хотелось снять квартиру и почувствовать себя взрослым. Тогда он пошел на «Фабрику звезд», где познакомился с Дробышем, и позже они успешно сотрудничали на протяжении 17 лет.

«Он мне на «Фабрике» сказал: «Тут попоешь попсу — тут надо, формат такой, — а дальше будем делать что-то а-ля Depeche Mode. И я такой думаю: «Ну да… Ради этого стоит пострадать и попеть попсу». И вот я семнадцать с половиной лет пою эту попсу, а Depeche Mode так и не случился», — рассказал Пьеха в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Ведущая уточнила у гостя: неужели он почти 18 лет занимается нелюбимым делом? Стас ответил, что его концерты — это любимое дело. Музыкант подчеркнул, что на его сольных выступлениях звучит другой саунд, нежели у поп-артистов, много электроники. Он старается сочетать разные стили и не чувствует, что предает свой музыкальный вкус.

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