«Очень драйвовые и яркие путешествия»: стартует показ тревел-шоу со звездами «ТикТока»

Онлайн-кинотеатр Kion анонсировал премьеру проекта «Лето – это…», сочетающий в себе микс жанров – влог, романтический роад-трип и реалити-шоу.

На интересный и зрелищный эксперимент решилась Интернет-площадка – онлайн-кинотеатр Kion. 9 августа здесь начнется показ тревел-шоу «Лето – это…», в котором приняли участие самые известные звезды «ТикТока».

Тревел-шоу разделено на две части. В первой — «Лето — это море» герои отправятся в поездку по живописным местам Крыма. Во второй — «Лето — это деревня» тиктокеры окунутся в быт сельских жителей.

Проект содержит не только развлекательный, но и полезный контент. Блогеры покажут красоты мест, в которые отправятся, а также расскажут об интересных стоянках, «вкусных» местах, найдут живописные локации для красивых фото, а также поделятся рецептами блюд, которые готовят в Крыму и деревне.

«Для нас это тревел-шоу стало контентным экспериментом: ведь за известными тиктокерами аудитория привыкла следить в социальных сетях, теперь же тиктокеры, в новых для них обстоятельствах, будут раскрываться на нашей платформе. Участники шоу совершили очень драйвовые и яркие путешествия, уверена, что зрители смогут прочувствовать атмосферу лета и отпуска!» — рассказала программный директор МТС Медиа/онлайн-кинотеатр Kion Екатерина Ефименко.

Добавим, что в проекте приняли участие фуд-блогеры — супруги Камилла и Антон Дмитриевы, Илья Милохин, Кирилл Воллик, Лера Кантур, Кристина Федосова, а также популярные в «ТикТоке» близняшки Настя и Катя.

Смотрите также