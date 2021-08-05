«Я повторила этот трюк»: Наталья Подольская пошла на хитрость, чтобы подружить старшего сына с младшим

В семье популярной вокалистки Натальи Подольской и известного музыканта Владимира Преснякова подрастают два сына. Старшему наследнику пары Артемию шесть лет, а младшему Ванечке девять месяцев.

Судя по видео, которые Наталья Подольская публикует в Instagram, Артемий хорошо относится к маленькому Ване и не ревнует родителей к нему.

Как оказалось, такому отношению старшего ребенка к младшему поспособствовала некая хитрость, о которой Наталье Подольской рассказала подруга, тоже мама двоих мальчиков.

«Когда они шли забирать из роддома второго малыша, она подготовила подарок и сказала старшему сыну, что это ему от младшего брата. Я повторила этот трюк и вручила Теме набор конструктора, он был счастлив!» — поделилась лайфхаком Наталья Подольская.

По ее словам, Тема обожает Ваню, а тот не сводит глаз со старшего брата, если он появляется рядом.

Вообще же, как призналась Наталья Подольская, Артемий растет папиным сыном, а Ваня – ее. Малыш не готов разлучаться с мамой ни на минуту.

«На папу абсолютно точно можно оставить Тему, это лучшая компания, даже если рядом есть мама. У них все вечера проходят совместно. Если Володя дома, то у них с Темой игры, мультики, которые они смотрят в обнимку», — рассказала Наталья Подольская изданию «Антенна-Телесемь».

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