«Всем сделаю сырники»: беременная Нюша в широких брюках и рубашке предстала с дочкой на кухне

Игорь Сивов показал, как начинается утро певицы. Нюша без макияжа и укладки готовит с наследницей завтрак для всех членов семьи.

Анна Шурочкина более известна публике как Нюша. Она не скрывает, что взяла псевдоним, чтобы имя было ярким. Уже много лет певица выступает на сцене. Она взрослела на глазах поклонников. Теперь артистка счастлива в браке с главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. У них подрастает двухлетняя дочка Нюша. А недавно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье.

Несмотря на то, что у Анны уже округлился живот, она предпочитает вести привычный образ жизни. Певица уже несколько раз побывала на радио и дала интервью для телеканалов. Она носит облегающие платья и косухи оверсайз. А теперь Сивов запечатлел жену и дочку на кухне. Они были одеты в одной гамме. Нюша предстала в широких брюках и рубашке оверсайз, а Симба была в платье-рубашке лимонного цвета и фартуке.

Примечательно, что певица была без укладки и макияжа. Она помогала наследнице готовить. На столешнице уже были разложены ингредиенты.

«Что делаешь?» — спросил Игорь. «Расскажи папе», — добавила певица. «Сырники! Чтобы всем хватило! Всем сделаю сырники», — пояснила девочка. «Кому ты будешь делать сырники?» — уточнил папа. «Тебе и маме! И Тане, и Матвею, и Мироше», — рассказала Симба.

Трогательные кадры восхитили пользователей Сети. Многие отметили, что Нюша в домашней одежде выглядит еще более нежной. «Какие хозяюшки», «Как круто выглядите», «Нюша такая миленькая тут», «Симба стильная хозяюшка», «Уровень милоты зашкалил», «Как хочется попробовать сырники», «Счастливый муж и его девочки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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