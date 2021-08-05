Племянник Аллы Пугачевой объяснил, почему певица не пришла на день рождения к своей внучке

Как отметил Влад, с Примадонной у него очень теплые отношения.

Племянник певицы Аллы Пугачевой, Влад, объяснил, почему его звездная тетя не пришла на день рождения к своей внучке, Алле Пугачевой – младшей, которой на днях исполнился годик. Праздник для малышки организовали не в детском кафе, как родные планировали изначально, а на кораблике, катаясь по Москве-реке.

«Она в связи с загруженностью отсутствовала в Москве в этот день. Позвонила, очень тепло и трогательно поздравила дочь. С Аллой Борисовной у нас хорошие отношения. Никакой ругани, как пишут в прессе, нет. Мы хорошо общаемся. Я этому очень рад. Мы с ней на постоянной связи». Влад Пугачев

Отметим, что поздравить с праздником Аллу Пугачеву – младшую, которой звездная тетя в ближайшее время пообещала передать подарок, пришли ее самые близкие люди. Кроме родителей на празднике была ее маленькая подружка Даша, крестный малышки Алексей, а также сын жены Влада от первого брака, Талгат, сообщает «Собеседник».

Напомним, что у Влада Пугачева также есть сын от предыдущих отношений. В свое время тетя забрала наследника, потому что Влад был не в состоянии присматривать за ребенком. У него были проблемы с наркотиками. Сейчас мальчик живет в другой семье.

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