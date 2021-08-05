Первые итоги развода с Омаровым: Бородина приобрела квартиру в Москве в отношениях с Терехиным

Коллеги звезды проекта «Дом-2» Ксении Бородиной рассказали, что бизнесмен Курбан Омаров не имеет отношения к ее недвижимости. Все дома и квартиры телеведущая приобретала на свои рекламные и телевизионные гонорары.

«Квартира Ксении Бородиной в Москве была куплена еще во время отношений с Михаилом Терехиным – задолго до знакомства с Курбаном Омаровым. У Ксюши две дочери от двух браков – и Марусе, и Теоне она приобрела по квартире в столице».

Коллеги Ксении Бородиной

Отметим, что дом на Новой Риге, где в последние годы звезда жила с дочками и Курбаном Омаровым, куплен и отремонтирован также на гонорары Ксении. Вряд ли после развода бизнесмен опустится до того, что будет претендовать на это имущество, хотя исключать ничего, конечно, нельзя, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что бракоразводный процесс Ксении Бородиной и Курбана Омарова в самом разгаре. Уже в сентябре они станут свободными людьми. Причем Бородина собирается вернуть себе свою фамилию. Оказывается, что сейчас она по паспорту Омарова.

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