В стиле этно: Татьяна Навка в льняном платье свободного кроя устроила танцы на Санторини

Татьяна Навка привыкла много работать. Олимпийская чемпионка создает красочные ледовые шоу. Также она тренирует юных фигуристов и свою младшую дочку Надежду. В этом году спортсменка смогла возобновит гастроли и привезла свое шоу в Сочи. Она успевала не только выступать, но выделать время на отдых. Но на днях звезда вместе с родными отправилась в отпуск в Грецию.

На днях Навка посетила остров Делос. Она увидела древние постройки и узнала историю этого места. Потом фигуристка приехала на Санторини. Там она гуляла с дочками Сашей Жулиной и Надеждой Песковой. В жаркую погоду фигуристка носит как шорты, так и платья. Она отметилась в модном наряде в горох. А вот 4 августа Татьяна провела вечер в ресторане. На этот раз она нарядилась в льняное платье макси. Наряд свободного кроя украсили бахрома и узор в этностиле.

Фигуристка танцевала между столиков. Она продемонстрировала хорошее настроение. С ней была старшая дочка, облаченная в платье с рукавами-фонариками.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие также отметили, что она умеет веселиться. «Какая взрослая и на маму похожа!», «Саша стала обворожительной девушкой, похожа Татьяну и Александра, красавица», «Какая вы легкая и грациозная», «Всем бы уметь так отдыхать», Платье у вас интересное, очень идет«, «Море, белый песок и танцы» — прокомментировали пост подписчики.

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