«Она упала в обморок»: Садальский объяснил, почему Удовиченко не стоит ждать на его похоронах

Как отметил актер, они действительно уже много лет не общаются.

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что действительно уже много лет не общается со своей бывшей подругой — актрисой Ларисой Удовиченко.

«Мы не общаемся. У нас был последний спектакль, и я ей похоронный венок прямо на сцене преподнес в знак наших прощальных отношений. Она упала в обморок. Потом сказала, что ко мне на похороны не придет. А вот я к ней приду. Почему мы перестали общаться? Об этом история умалчивает. Пускай она сама расскажет когда-нибудь. Я знаю, что она меня любит. И я ее люблю». Станислав Садальский

Ранее Лариса Удовиченко заявила, что вычеркнула Станислава Садальского из своей жизни. При этом она признает, что он гениальный артист.

«В какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю. Есть вещи, которые для меня неприемлемы. Лучше отойти, не видеть и не знать, чем выяснять какие-то отношения», — говорила, в частности, она.

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