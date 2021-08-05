Над фильмом «Вызов» с Юлией Пересильд будет работать звезда мировой фотографии Саша Гусов

Он является одним из двадцати лучших фотографов мира по версии Top Foto.

Один из самых лучших и известных фотографов мира — Саша Гусов — присоединился к съемочной бригаде фильма «Вызов», где в главной роли сыграет актриса Юлия Пересильд. Он знаменит своими черно-белыми портретными работами и репортажами.

«Это первый фильм в мире, который будет сниматься в космосе. Быть причастным к первому — особое счастье, улыбка судьбы. Уже фиксирую моменты в Звездном городке, впереди Байконур, съемки отправки и посадки экипажа, масса других нюансов, которые постараюсь передать своими кадрами. По итогам работы, помимо альбома, будет и выставка». Саша Гусов

Отметим, что Саша Гусов проведет в российской столице весь период до октября 2021 года. Фотограф будет регулярно публиковать главные кадры при подготовке к запуску.

Напомним, что «Вызов» — первый фильм в истории кинематографа, который будет снят в космосе. На 5 октября намечен запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19», который повезет съемочную группу на МКС, сообщают создатели картины.

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