«Я дождался тех отношений, о которых мечтал»: Омаров провел время с дочкой от Бородиной

Как отметил бизнесмен, у него просто нет слов, как им вместе хорошо.

Бизнесмен Курбан Омаров в Instagram опубликовал милый ролик. На кадрах он вместе со своей любимой пятилетней дочкой Теоной от телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Вместе они покатались на велосипедах и колесе обозрения, попели в караоке, поели сладкой ваты.

«Нет слов. Одни эмоции. Наконец-то я дождался тех отношений, о которых мечтал». Курбан Омаров

«У Теюшки в последнее время очень грустные глазки. Как же жалко девочку», «Курбан, вы стали гостевым папой!» «Идеальный папа, но не муж», «Счастья вам и вашей наследнице», «Вы клевый отец. Сильный, с юмором, адекватный. Видно, что вы авторитет для дочери. Главное, не упускайте эту ниточку», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Курбан Омаров и Ксения Бородина не так давно расстались. Сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс. Уже в сентябре Ксения Бородина и Курбан Омаров станут свободными людьми.

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