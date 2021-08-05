«Лариса — прекрасная актриса»: Удовиченко вспомнила, как Гузеева послала молодого режиссера

Актриса Лариса Удовиченко в эфире шоу «Снежная лавина» вспомнила, как ее подруга Лариса Гузеева послала молодого режиссера. Девушка позвала звезду сниматься в одной из своих картин.

«Гузееву позвала молодая режиссер. Она из ВГИКА. Сказали Ларисе, что эта девочка подает надежды. Она хотела, чтобы Лариса сыграла уборщицу с ведром. По сюжету должна была выйти и плеснуть водой на главную героиню». Лариса Удовиченко

Как отметила Удовиченко, Гузеевой стало интересно, что будет дальше в картине. «Лариса сказала ей: «А что дальше? И все? Дайте прочитать, что напишите». Режиссер заявила, что продолжение еще не придумано. И тогда Лариса заявила: «Я не отказываюсь, я вас на хрен посылаю». У Ларисы сложный характер, но она прекрасная актриса. Ее использовали великие режиссеры как красавицу и героиню. Она — гениальная актриса. Молодые, они смелые. Они бесстрашные. Им кажется, чем бесстрашнее и наглее — тем лучше», — заметила Лариса Удовиченко.

Напомним, что Лариса Удовиченко и Лариса Гузеева — давние подруги. Вместе они снимались в некоторых известных картинах.

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