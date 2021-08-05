«Яблочки-груди просятся на волю»: Каменских блеснула мягкими «складками» над высокими стрингами

Украинская дива не подгоняет свою фигуру под общепринятые стандарты красоты. У нее нет стального пресса с кубиками, зато есть нежный округлый животик.

Настя Каменских порадовала поклонников утренним летним снимком, насладившись прогулкой на яхте. В кадре украинская исполнительница предстала в лимонном бикини, прикрыв пышные гром-бедра парео. При этом поклонники заметили, что возлюбленная рэпера Потапа «случайно» засветила мягкий животик с сексапильными складочками над высокими стрингами. Поп-дива обладает внушительными формами и может составить конкуренцию даже Ким Кардашьян там, где речь заходит о крепких «орешках» и волнующих изгибах звездного тела.

«Булки-то скатертью обмотала», «Яблочки-груди просятся на волю», «Все так и ахнули от такой красоты!», «Вот это я понимаю! Фигурка — топчик», «Изящные груди! Даже пуш-ап не нужен», «А что, так можно было? Хвастаться своим мягким животиком», «Иу! Что за складки такие над стрингами?», «Булочки, небось, поглощает», «Вся такая сдобная, как из теста», «Ватрушечка, пышечка! Ммм… вкусняшка», — написали фолловеры.

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