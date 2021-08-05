«Было обидно»: Удовиченко объяснила, почему Михалков убрал ее из фильма «Урга – территория любви»

Актриса Лариса Удовиченко в эфире шоу «Снежная лавина» объяснила, почему ее убрали из фильма режиссера Никиты Михалкова «Урга – территория любви».

«Никита Сергеевич – гениальный режиссер. В «Урге» меня не осталось. Мы были в такой дикой степи. Она называлась Китайская Монголия. Его увлекла тема Востока. И русская линия куда-то делась. Он перестал снимать. Там остался только из русских актеров Володя Гостюхин и немножечко Лары Кузнецовой. Я ее озвучивала». Лариса Удовиченко

Как отметила Удовиченко, с актерами она была вместе все время. «Думали, что каждый день будут съемки. А еще там было тяжело есть китайскую еду. Помню, я сварила борщ. Там были фантастические продукты. Отнесли Никите Сергеевичу борща полкастрюли. Он сказал купить плитку и делать борщ каждый день. Я варила большие кастрюли, заправляла китайской тушенкой. Они все набрасывались на эту еду. Я была полевым поваром. Мне было, конечно, обидно, что мою роль вырезали. Но я все равно люблю эту картину. Да и вообще все его фильмы», — заметила актриса.

Напомним, что «Урга – территория любви» совместный советско-французский кинофильм режиссера Никиты Михалкова. Картина взяла главный приз Венецианского кинофестиваля.

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