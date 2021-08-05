«Вай! Хюррем поплохело»: Пелин Карахан в трусиках под зебру блеснула «султанским» телом

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» покрасовалась в купальнике на террасе своего роскошного загородного особняка.

Пелин Карахан сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан. Поклонники привыкли видеть актрису в роскошном одеянии, расшитых золотом кафтанах, тиарах и драгоценностях. Поэтому реальные снимки возлюбленной Бедри Гюнтая порой их удивляют. Сама Пелин спокойно относится к тому, что фанаты до сих пор видят в ней султаншу османской династии. Ведь большую популярность звезде принесла именно роль дочери султана Сулеймана.

А вот пикантные снимки красавицы-турчанки в бикини и вовсе вызывают у ее подписчиков в Instagram бурную реакцию. Поклонники не упустили из вида летнее фото Пелин, на котором она предстала в тонких трусиках под зебру и соблазнительном лифе. Партнерша Бурака Озчивита умело подчеркнула «султанские» прелести, блеснув мощными «гром»-бедрами.

«Вот вам и Михримах султан!», «Опа! В трусиках мы нашу султаншу еще не видели», «Малкочоглу бы навеки стал рабом», «Вах-вах! Михримах султан оказывается та еще штучка», «Султанша в секси-трусиках», «Купальничек под зебру?», «Хюррем от такой дочери отреклась», «А что? Клевый купальник, милашка», «Рустем паша бы взвыл от ревности», «А в сериале такая скромняшка», «Вай! Хюррем поплохело», «Султанша хороша! Все рты пооткрывали», — пишут фолловеры.

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