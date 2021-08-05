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«Эу! Что за шторки на грудях?»: Каменских в алых трусиках «лепесток» грациозно обнажила огромные бедра

Украинская дива умело подчеркнула достоинства своей округлой фигуры, похваставшись манящими изгибами звездного тела.

«Эу! Что за шторки на грудях?»: Каменских в алых трусиках «лепесток» грациозно обнажила огромные бедра
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Настя Каменских на яхте ошарашила поклонников «горячим» сексуальным снимком в алом мини-бикини. Украинская исполнительница эффектно подчеркнула пышные яблочки-груди лифом-шторкой, умело сделав гром-бедра еще шире с помощью трусиков «лепесток» на веревочках, которые едва держались на бантике. Казалось, что шнуровка бикини вот-вот лопнет и возлюбленная рэпера Потапа окажется на яхте голышом. Однако такого модного конфуза не случилось.

Певица Настя Каменских
Настя Каменских в сексуальном алом бикини подчеркнула манящие пышные бедра. Фото: Instagram.com/kamenskux

«Лифчик-шторка? Эта бомба», «О боги! Талия кажется узкой, а бедра широкими! Или это оптический обман», «Иллюзия орешка, как у Ким Кардашьян», «Вот это поплавок отъела», «Эу! Что за шторки на грудях», «Сплошная показуха», «Самовлюбленность! Да-да, хороша», «Сама от себя кайфует», «И правильно! Себя надо любить», «Трусики «лепесток» почти ничего не скрывают! А если шнуровка лопнет, то вообще все на виду», «Потап это видел? Как только разрешает», «Такую гурию сладкую я бы дома запер», — написали фолловеры.

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