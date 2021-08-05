«Я перестала его терпеть»: Удовиченко объяснила, почему не общается с Садальским

По словам актрисы, лучше иногда просто отойти в сторону и ничего не знать.

Актриса Лариса Удовиченко в эфире шоу «Снежная лавина» со Снежаной Егоровой объяснила, почему не общается со своим давним другом — актером Станиславом Садальским.

Как отметила Удовиченко, ей в какой-то момент надоело терпеть сложный характер коллеги. При этом она признает, что он замечательный артист и гениальный партнер по сцене.

«В какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю. Есть вещи, которые для меня неприемлемы. Лучше отойти, не видеть и не знать, чем выяснять какие-то отношения».

Лариса Удовиченко

Также она заметила, что не хочет общаться в этой жизни с людьми, которые не уважают ее и других.

Ранее Станислав Садальский говорил, что он не против возобновить общение с Ларисой Удовиченко. Он все равно ее любит, потому что их многое связывает кармически. При этом он отмечал, что последние 15 лет они действительно не разговаривают.

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