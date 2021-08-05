50 миллионов фунтов стерлингов: как выглядит самая дорогая брошь Елизаветы II

Брошь — постоянный аксессуар Елизаветы II. В ее копилке их невероятное количество: исторические и современные, доставшиеся в память от матери и бабушки или подаренные мужем, с бриллиантами или изумрудами. Ювелиры предполагают, что коллекция состоит из порядка сотни таких аксессуаров. Безусловно, стоят эти украшения баснословных денег. Но есть среди них одна самая дорогая — это брошь Cullinan III и IV.

Куллинан — это самый большой и дорогой в мире алмаз, который был найден в южноафриканском алмазном руднике в 1905 году. Его вес 3107 карат. В настоящее время существует девять его частей. С брошью из третьей и четвертой частей алмаза королева Мария появилась на свадьбе Елизаветы II в 1947 году.

Позже украшение было передано нынешней королеве. В нем она появилась на празднике в честь своего 60-летнего юбилея правления Великобританией в июне 2012 года. По словам эксперта по ювелирным украшениям и обручальным кольцам Стивена Стоуна, именно эта брошь является самой ценной из всех и стоит колоссальные 50 миллионов фунтов стерлингов. Первый бриллиант весит 94,4 карата, а второй — 63,6 карата.

Также в копилке Елизаветы II есть алмазная брошь Williamson, которая оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов, и третья по стоимости брошь — Prince Albert. По словам Стивена Стоуна, это украшение из сапфира и бриллианта оценивается в 8 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Express.

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