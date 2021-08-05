Пришлась не ко дворцу: чем удивляет монархов мама Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон – любимица не только миллионов британцев, но и самой королевы. Елизавета II периодически дарует ее новыми должностями, а со своим свекром, принцем Чарльзом она также смогла легко и быстро найти общий язык. Однако мать Кейт – Кэрол пользуется не совсем хорошей репутацией среди монархов.

«Она напористая, как и многие выходцы из среднего класса. Она использует такие слова, как «рада познакомиться», «туалет» и «прощение», чем создает не совсем приятное о себе впечатление», — цитирует Daily Mirror королевского корреспондента Ванессу Аллен Кэрол.

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Но в то же время принц Уильям очень хорошо поладил с Кэрол с самого первого дня их знакомства. Ему всегда нравилось проводить время в доме родителей Кейт Миддлтон в Беркшире.

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